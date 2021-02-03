تعليم الباحة: "توكلنا" شرط الدخول لمباني الإدارة والمكاتب والمدارس ﻿

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استجابة لتعليمات الجهات الصحية وفي إطار جهود الوقاية من "كورونا"

وجَّه المدير العام لتعليم الباحة، الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، بضرورة اعتماد تفعيل تطبيق "توكلنا" ليكون جزءًا مهمًّا من الإجراءات الاحترازية، وشرطًا لدخول منسوبي الإدارة والزوار للمبنى الرئيس، وجميع المباني الإدارية المرتبطة والمدارس؛ وذلك استجابة للتعليمات الصادرة عن الجهات الصحية، وفي إطار الجهود المتتابعة للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه.

جاء ذلك خلال اعتماد المدير العام خطة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المباني الإدارية للإدارة والمدارس، التي دعت الجميع إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية التي شددت عليها وزارة الصحة في مثل هذه الظروف، التي تضمن -بإذن الله- الحماية والسلامة للموظفين والموظفات والمجتمع التعليمي.

وشدّد الدكتور عبدالخالق الزهراني في السياق ذاته على جميع الإدارات والأقسام بأهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمنت توحيد المداخل، وتشكيل نقاط الفحص، وتنظيم مسارات الدخول والخروج، وتطبيق اشتراطات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات.

وشدَّد المدير العام للتعليم على ضرورة تسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية لخدمة جميع المراجعين للإدارات التعليمية بالمنطقة، واستمرار توفير الخدمات النوعية التي يحتاجون إليها بكل يسر وسهولة من خلال الاستفادة من المنصات الإلكترونية، وتفعيل الجوانب التقنية في إنجاز المهام الوظيفية.

وأشار في السياق ذاته إلى أهمية تكثيف الجوانب التوعوية الداعمة للإجراءات الاحترازية، وتسخير جميع الإمكانات المتوافرة والوسائل الإعلامية المتاحة من خلال إدارة الإعلام والاتصال والحسابات الرسمية للمكاتب والمدارس، وتنفيذ الحملات الإعلامية الرامية إلى الإسهام في رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع التعليمي، وتعزيز الجهود الصحية المتعلقة لتوعية منسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات من الأمراض المعدية، وكيفية الحماية من العدوى بالالتزام بإجراءات الصحة العامة في المدارس حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، وإشراك كل الجهات ذات العلاقة على مختلف الأصعدة داخل الإدارة والجهات ذات العلاقة في وزارة الصحة، راجيًا للجميع دوام الصحة والعافية والتوفيق والسداد.