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برلمانية لوزير الإسكان: هل زيادة الوحدات السكنية تراعي البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل؟

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برلمانية لوزير الإسكان: هل زيادة أسعار الوحدات السكنية تراعي البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل؟ برلمانية لوزير الإسكان: هل زيادة الوحدات السكنية تراعي البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل؟

مصراوي Masrawy

11:23 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

وجهت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، عددا من الأسئلة حول ارتفاع وحدات الإسكان الاجتماعي، وهو الأمر الذي يشغل اهتمام الرأي العام في الوقت الراهن، حسب تأكيدها.

وتحدثت النائبة أمل سلامة في كلمتها بالجلسة العامة المنعقدة اليوم بحضور وزير الإسكان حول مجموعة من المحاور، أولها يتعلق بارتفاع سعر وحدات الإسكان الاجتماعي في الإعلان الرابع عشر، مساحة 90 مترا الخاصة بمحدودي الدخل، حيث بلغ سعر الوحدة 310 ألف جنيه، قابلة للزيادة بمعدل 10% إضافة إلى فوائد التمويل العقاري البالغة 7% سنويا، مقابل نحو 200 ألف جنيه في الإعلان السابق.

وانتقلت النائبة للحديث حول، مدى مُراعاة البُعد الاجتماعي، ومدى تناسب تلك الزيادات مع المعدل السنوي لزيادة الدخل، وتأثير تلك الزيادات على أسعار الوحدات السكنية للفئات متوسطة الدخل.

وسألت أمل سلامة وزير الإسكان عن هل ستؤدي تلك الزيادات إلى ارتفاع نسبة الركود في قطاع التشييد والبناء الذي يعتبر قاطرة التنمية ويعمل فيه أكثر من 100 مهنة؟.

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مصراوي Masrawy

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