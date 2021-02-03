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بالصور.. محافظ أسيوط يزور مصابي حادث تصادم قطار بـ"ونش"

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بالصور.. محافظ أسيوط يزور مصابي حادث تصادم قطار بـ"ونش" بالصور.. محافظ أسيوط يزور مصابي حادث تصادم قطار بـ"ونش"

مصراوي Masrawy

11:10 م الأربعاء 03 فبراير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

زار اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مساء اليوم الأربعاء، مصابي حادث تصادم قطار 2010 القاهرة / أسوان، بسيارة نصف نقل محملة بـ ونش، بمزلقان فزارة بالقوصية، وذلك بمستشفى القوصية المركزي للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

وقدم المحافظ واجب العزاء لأسر المتوفين فى الحادث، معلنًا تقديم كافة أوجه المساعدة لهم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

رافقه خلال الزيارة، المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وهويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية، وبعض أعضاء مجلس الشيوخ.

وكان محافظ أسيوط، قد تلقى إخطارًا من هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية، يفيد وقوع حادث أثناء مرور قطار 2010 القاهرة / أسوان على مزلقان فزارة المطور بين محطتي ديروط والقوصية، اقتحمت عربة نصف نقل مجهزة بونش، الحارة المخالفة للمزلقان وهو مغلق مما أدى الى اختراق غراب الونش الموجود على العربة كابينة جرار القطار ونتج عنه وفاة 3 أشخاص في الحال وإصابة 3 آخرين.

وأشار المحافظ إلى الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتدعيمهم بـ6 سيارات أخرى للمساعدة في نقل المصابين، واستدعاء قوات الشرطة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

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