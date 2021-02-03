أخبار عاجلة

الإدارة الأمريكية تؤكد دعمها للسعودية في مواجهة هجمات الحوثي ضد المدنيين -
هطول أمطار متفاوتة الغزارة على جازان -
بالفيديو.. "الحبيب" يروي قصة زوجة مع زوجها صاحب الشخصية "المزاجية" -
بعد طمأنته للجميع.. أول عضو في الكابيتول يتوفى من جراء "كورونا" -
الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل الضغط على قيادة الحوثيين في اليمن -
بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري -
ألف طن من المواد الخطرة.. شركة ألمانية تنقذ بيروت من "قنبلة ثانية" -
منظومة التشريعات المتخصصة.. لا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناء على نص نظامي -
"خالد السليمان" يسأل: هل نجهّز الكيرم وإلاّ؟.. ومتحدث "الصحة" يجيب -
بلدية بارق تكثف جولاتها وتغلق 7 محال احترازًا من "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

خفير وزوجته وطفليهما.. تشييع جثامين أسرة لقوا مصرعهم اختناقًا في كفر الشيخ

Print
خفير وزوجته وطفليهما.. تشييع جثامين أسرة لقوا مصرعهم اختناقًا في كفر الشيخ خفير وزوجته وطفليهما.. تشييع جثامين أسرة لقوا مصرعهم اختناقًا في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

11:08 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:

شيع أهالي مدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، جنازة 4 جثامين من أسرة واحدة، رجل وزوجته وطفليهما، لقوا مصرعهم اختناقًا بنقص الأكسجين، أثناء نومهم داخل محل عمل رب الأسرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغًا بوفاة "محمد.ع"، خفير، وزوجته، وطفليه، داخل حجرة يقيمون فيها في فيلا بمدينة العبور، مكان عمل رب الأسرة.

وتبين من الفحص بمعرفة رجال الشرطة، أن الخفير أشعل قطعًا من الفحم داخل الحجرة التي يقيمون فيها، بغرض التدفئة، دون وجود متنفس في الغرفة، إثر غلقه النافذة والباب، وخضعوا جميعًا للنوم، ما أدى إلى مصرعهم اختناقًا بسبب نقص الأكسجين.

ووفق ذلك صرحت النيابة العامة بدفن الجثث الأربعة وتسليمهم إلى أقاربهم الذين يقيمون بمدينة دسوق في كفر الشيخ، لإجراء عملية الدفن بمعرفتهم، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار حائط فندق بالمنيا

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار حائط فندق بالمنيا

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

شبكة عيون الإخبارية