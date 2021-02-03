خفير وزوجته وطفليهما.. تشييع جثامين أسرة لقوا مصرعهم اختناقًا في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

شيع أهالي مدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، جنازة 4 جثامين من أسرة واحدة، رجل وزوجته وطفليهما، لقوا مصرعهم اختناقًا بنقص الأكسجين، أثناء نومهم داخل محل عمل رب الأسرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغًا بوفاة "محمد.ع"، خفير، وزوجته، وطفليه، داخل حجرة يقيمون فيها في فيلا بمدينة العبور، مكان عمل رب الأسرة.

وتبين من الفحص بمعرفة رجال الشرطة، أن الخفير أشعل قطعًا من الفحم داخل الحجرة التي يقيمون فيها، بغرض التدفئة، دون وجود متنفس في الغرفة، إثر غلقه النافذة والباب، وخضعوا جميعًا للنوم، ما أدى إلى مصرعهم اختناقًا بسبب نقص الأكسجين.

ووفق ذلك صرحت النيابة العامة بدفن الجثث الأربعة وتسليمهم إلى أقاربهم الذين يقيمون بمدينة دسوق في كفر الشيخ، لإجراء عملية الدفن بمعرفتهم، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.