أخبار عاجلة

إيطاليا تبدأ تطعيم المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 80 عامًا بلقاح كورونا -
ماذا قال الفريق القانوني للدفاع عن ترامب في مذكرتهم قبل محاكمته؟ -
وزيرة التخطيط: 6600 مُتدربًا في الدورة الثانية من "جائزة التميز الحكومي" بزيادة 80% -
بـ87 مليون جنيه.. جمارك السويس تفرج عن 462 سيارة في يناير الماضي -
المعارضة في هايتي تعين رئيسًا للفترة الانتقالية -
الاتحاد الأوروبي قلق إزاء تجدد هجمات الحوثيين في اليمن والسعودية -
​يفرغون المبادرة من مضمونها.. برلمانية لوزيرة التخطيط: هناك موظفون أساءوا التعامل مع "حياة كريمة" -
بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري -
ألف طن من المواد الخطرة.. شركة ألمانية تنقذ بيروت من "قنبلة ثانية" -
منظومة التشريعات المتخصصة.. لا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناء على نص نظامي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

خبراء فرنسيون يبحثون عن أحجار مناسبة لترميم كاتدرائية نوتردام

Print
خبراء فرنسيون يبحثون عن أحجار مناسبة لترميم كاتدرائية نوتردام خبراء فرنسيون يبحثون عن أحجار مناسبة لترميم كاتدرائية نوتردام

مصراوي Masrawy

09:24 م الأربعاء 03 فبراير 2021

باريس - (د ب أ)

يبحث خبراء فرنسيون، عن الأحجار المناسبة التي سوف يتم بها إعادة بناء كاتدرائية نوتردام في باريس، بعد أن تعرضت لأضرار بالغة في حريق مدمر في عام 2019.

وقالت المؤسسة العامة، وهى الهيئة المسؤولة عن عملية إعادة بناء الكنيسة، اليوم الأربعاء إن خبراء يعملون على ترميم الكاتدرائية القوطية التي تعود للقرن الثاني عشر يتشاورون مع الجيولوجيين لتحديد الأحجار التي تتلاءم من الناحيتين الجمالية والمادية مع تلك الي تضررت جراءالحريق.

كان قد تم بناء الكاتدرائية بين عامي 1163 و1345 بالحجر الجيري من حوض باريس. وقالت المؤسسة العامة إن مثل هذه الأحجار لا تزال موجودة في بعض المحاجر حول باريس. وأضافت أنه يتم الآن التحقق من مدى ملاءمتها لهذه الأحجار.

وتعرضت الكاتدرائية لأضرار بالغة في حريق اندلع في ربيع عام 2019. وأثار الحريق في قلب العاصمة الفرنسية صدمة في جميع أنحاء العالم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار حائط فندق بالمنيا

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار حائط فندق بالمنيا

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

شبكة عيون الإخبارية