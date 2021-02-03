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ضبط 17 طن رومي وسمان غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

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ضبط 17 طن رومي وسمان غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية ضبط 17 طن رومي وسمان غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

مصراوي Masrawy

07:00 م الأربعاء 03 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، اليوم الأربعاء، خلال حملة على أماكن عرض وبيع وتخزين اللحوم بمدينة طوخ، كميات من اللحوم بلغت نحو 17 طن رومي وسمان، داخل ثلاجة تقوم بإعادة تعبئة المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى ضبط الكميات معبأة في أكياس وأطباق فوم لإعادة تعبئة الدواجن منتهية الصلاحية مرة أخرى.

قاد الحملة الدكتورة أمل العسيلي، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، بالتنسيق مع العقيد أحمد عبدالعليم، مدير مباحث وإدارة شرطة المسطحات، برئاسة العميد ياسر منصور، وجرى سحب عينات من المضبوطات وإرسالها إلى معهد بحوث صحة الحيوان بالقليوبية، وتولت النيابة التحقيق.

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