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"كوفاكس" تستهدف توزيع 240 مليون جرعة لقاح لكورونا في النصف الأول من 2021

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"كوفاكس" تستهدف توزيع 240 مليون جرعة لقاح لكورونا في النصف الأول من 2021 "كوفاكس" تستهدف توزيع 240 مليون جرعة لقاح لكورونا في النصف الأول من 2021

مصراوي Masrawy

06:16 م الأربعاء 03 فبراير 2021

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أعلن مرفق إتاحة لقاحات (كوفيد-19) على الصعيد العالمي، المعروفة باسم مبادرة "كوفاكس"، اليوم الأربعاء، أن المبادرة تستهدف توزيع 240 مليون جرعة على الأقل في النصف الأول من عام 2021.

وقال المرفق، الذي يشترك في قيادته كل من التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي" ومنظمة الصحة العالمية، وائتلاف ابتكارات التأهب للأوبئة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" أن تخصيص الجرعات سيخضع لمحاذير مثل قائمة الطوارئ التي وضعتها منظمة الصحة العالمية ومدى استعداد الدول، مشددًا على أن الجائحة لا يمكن أن تنتهي حتى يتم تطعيم جميع البلدان ضد المستجد، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"جافي"، الدكتور سيث بيركلي: "قريبًا سنكون قادرين على تقديم لقاحات منقذة للحياة على مستوى العالم، وهي النتيجة التي نعلم أنها ضرورية من أجل الحصول على أي فرصة للتغلب على هذه الجائحة".

من جانبها، قالت آن ليندستراند، المسؤولة بمنظمة الصحة العالمية إن البلدان ستتلقى جرعات تتناسب مع حجم سكانها لتحصين الفئات ذات الأولوية العالية، وأضافت أن الكميات الإسترشادية المحددة للبلدان حتى الآن "غير ملزمة وقد تكون عرضة للتغيير".

ومن المقرر أن تغطي توقعات التوزيع المؤقتة ما متوسطه 3.3% من مجموع السكان في 145 دولة مشاركة في المرفق

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