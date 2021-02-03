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مدير هيئة الأمر بالمعروف بنجران يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة

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القحطاني يلتقي المسؤولين عنها ويطلع على سير العمل فيها

مدير هيئة الأمر بالمعروف بنجران يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، بزيارة تفقدية لعدد من المشاريع التابعة للفرع والجاري تنفيذها في المنطقة.

والتقى الشيخ القحطاني بالمهندس الاستشاري والمقاول المعماري للمشاريع؛ حيث اطلع على سير العمل فيها ونسبة إنجازها وما يعترضها من عوائق لوضع الحلول العاجلة لها إن وجدت، والتأكيد على أهمية متابعة سير أعمال المقاولين في جميع المشروعات التي تحت التنفيذ.

وتضمنت الجولة مشروع مبنى فرع الرئاسة العامة بالمنطقة ومركزي الفيصلية والشرفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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