أمير الباحة يناقش مع "الحقيل" الاستراتيجية العمرانية الوطنية للمنطقة

★ ★ ★ ★ ★

تهدف إلى ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 وتعظيم الأثر المكاني لها

ناقش أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، مبادرة تحديث الاستراتيجية العمرانية الوطنية 2030م، والمعتمدة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

تهدف هذه الاستراتيجية إلى ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 وتعظيم الأثر المكاني لها، متضمنة موجهات وسياسات وطنية لإدارة وتوجيه التنمية العمرانية بما يحقق تعزيز فرص العيش وجودة الحياة وتحقيق الاستدامة وفقاً مستويات التخطيط (الوطني، المناطقي، المحلي).

كما تتضمن المبادرة إعداد خطة استراتيجية لمنطقة الباحة، تشمل وضع رؤية عمرانية للمنطقة، وتحديد الفجوات في التنمية وكيفية استثمار الميَز النسبية في المنطقة من قبل شركات دولية متخصصة.