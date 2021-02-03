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إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان

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إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان
الاحتلال ينفي إصابتها

إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان

نقلت "رويترز" عن قناة "إن بي إن" اللبنانية، ومصدر أمني، أن طائرة إسرائيلية مسيّرة انفجرت في سماء جنوب لبنان اليوم (الأربعاء).

وبيّن المصدر أن "الطائرة أُسقطت".

ومن جهتهم ذكر شهود عيان أنهم سمعوا دوي انفجار.

وفي السياق نفسه نفى الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صحة الأنباء عن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيّرة في جنوب لبنان.

وزعم "أدرعي" في تغريدة عبر "تويتر" أنه "خلال نشاط اعتيادي فوق لبنان، أطلقت نيران مضادة للطيران باتجاه طائرة يتم التحكم بها عن بعد دون أن تتم إصابتها؛ حيث واصلت الطائرة مهمتها كالمعتاد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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