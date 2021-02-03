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الأوقاف: اعتماد 27 محفظًا ومحفظة متطوعين بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي

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الأوقاف: اعتماد 27 محفظًا ومحفظة متطوعين بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي الأوقاف: اعتماد 27 محفظًا ومحفظة متطوعين بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي

مصراوي Masrawy

06:11 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، نتيجة اختبار 27 محفظًا ومحفظة متطوعين (المجموعة الرابعة عشر) من التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، ليكون إجمالي من تم إجازتهم حتى تاريخه 2213 محفظًا ومحفظة.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، إن اعتماد المحفظين والمحفظات يأتي في إطار التنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي.

وأوضحت: "جارِ إرسال أسماء المحفظين والمحفظات الجدد إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين".

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