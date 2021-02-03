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روسيا - (أ ش أ)

أعلن المكتب الصحفي للحكومة الروسية، أن روسيا ستستأنف الاتصالات الجوية مع أذربيجان وأرمينيا اعتبارًا من منتصف شهر فبراير الجاري على أساس متبادل.

وأوضح المكتب الصحفي، في بيان نقلته، اليوم الأربعاء، قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وقع على قرار بهذا الخصوص، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ القرار على أساس اقتراح من المقر الرئيسي لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وينص القرار على السماح برحلتين "موسكو - باكو"، وأربع رحلات "موسكو - يريفان" في الأسبوع، فضلا عن زيادة عدد الرحلات الجوية المنتظمة من موسكو إلى عاصمة قرغيزستان مدينة بيشكيك إلى ثلاث رحلات أسبوعيًا.

ونوه البيان بأنه سيتم استئناف حركة القطارات بين روسيا وبيلاروس، وتسير القطارات من مينسك إلى موسكو، وكذلك بين موسكو وكالينيجراد عبر مينسك، وبين بطرسبورخ وكالنينجراد عبر مينسك، بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات الجوية إلى العاصمة البيلاروسية من موسكو من ثلاث إلى خمس رحلات في الأسبوع.