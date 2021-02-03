انهيار منزلين دون إصابات في المنوفية (صور)

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

انهار منزلين متجاورين من الطوب اللبن والبوص، بشارع سيدي عريس في مدينة منوف بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، ويسكن بهما أسرتين الأولى مكونة من 7 أشخاص، والثانية من 4 أشخاص أيتام وسيدة مُسنة.

وقال الأهالي لـ"مصراوي" إن أفراد الأسرتين كانوا متواجدين لحظة الانهيار، إذ سقط المنزل الأول، مما تسبب في انهيار واجهة المنزل الآخر بجانبه، مؤكدين أن الحالة المادية للأسرتين سيئة، وباتوا الأن مُشردين بأبناءهم مضطرين للبيات في منازل الجيران، لعدم وجود مأوى لهم.

وقد تحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 453 إداري قسم شرطة منوف لسنة 2021، وأحيل للنيابة العامة التي بدورها أرسلت خطابًا إلى رئاسة مدينة منوف لإرسال مختص لمعاينة المنزل محل الحادث وتقديم تقرير بتفاصيل الواقعة وحجم الضرر الناتج عن الانهيار.