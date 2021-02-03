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مصرع 3 أشخاص.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار "القاهرة - أسوان" بالقوصية

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مصرع 3 أشخاص.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار "القاهرة - أسوان" بالقوصية مصرع 3 أشخاص.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار "القاهرة - أسوان" بالقوصية

مصراوي Masrawy

06:23 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- أسامة علي:

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد ، تفاصيل حادث قطار 2010 (القاهرة - أسوان) على مزلقان فزارة المطور بين محطتي ديروط والقوصية.

وقالت الهيئة، في بيان الأربعاء، إنه أثناء مرور قطار 2010 (القاهرة - أسوان)، على مزلقان فزارة المطور بين محطتي ديروط والقوصية، اقتحمت عربة نصف نقل مجهزة بونش، الحارة المخالفة للمزلقان وهو مغلق، مما أدى إلى اختراق غراب الونش الموجود على العربة كابينة جرار القطار.

وأكدت الهيئة، على أن الحادث أسفر عن وفاة مساعد سائق القطار و2 من عمال هندسة سكة متواجدين بالجرار، موضحة أنه يتم سحب العربة من أسفل جرار القطار والاستعداد بالسكة.

وطالبت الهيئة قائدي المركبات بكافة أنواعها والأفراد بالالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات، وعدم عبورها أثناء غلق المزلقان وأثناء مسير القطارات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.​

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