الاردن : إنهاء خدمات أمين عام "الأطباء" ومدققها المالي

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جي بي سي نيوز :- قررت لجنة ممارسة صالحيات ومهام مجلس نقابة الأطباء انهاء خدمات امين عام النقابة و خدمات المدقق المالي في نقابة الاطباء.

قال نائب رئيس اللجنة د.محمد رسول الطراونة ان اللجنة قررت تكليف مجموعة طلال ابو غزالة الدولية بتدقيق حسابات كافة صناديق النقابة بما فيها صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي وصندوق التكافل الاجتماعي خلال مدة اقصاها ستين يوما.

واضاف ان اللجنة بصدد اعداد خطة تعافي لصندوق التقاعد الذي يعاني من ازمة مالية خانقة، تراكمت معها ديونه على مدى عقدين، حيث بلغت الذمم المترتبه على الصندوق حوالي 15 مليون دينار كرواتب للاطباء المتقاعدين لم تدفع منذ 20 شهر.

وبين الطراونة ان اللجنة انهت كافة اجراءات التنازل عنق قطعة ارض الكمشه والتي كانت عالقة منذ عام 2015 وسيتم توزيع حوالي 150 نمره في مطلع الاسبوع القادم على الاطباء المستفيدين والذين سددوا كافة التزاماتهم المالية بعد ان استكملت الترتيبات مع دائرة الاراضي والمساحه , وفق الدستور .

واشار الطراونة ان اللجنة قررت تمديد فترة السماح لالطباء من مشطوبي العضوية بتسديد الالتزامات الماليه المترتبة عليهم من رسوم نقابة سنوية ورسوم تقاعد وفق الية التقسيط العادة العضوية حتى تاريخ31 اذار 2021 حيث ان ممارسة المهنة دون الانتساب للنقابة يعتبر مخالفا لقانون النقابة .