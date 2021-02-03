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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، في زيارة للبلاد يلتقى خلالها عدد من المسؤولين للتشاور حول ملف أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، خاصة في وجود حرص مصري على تقريب وجهات النظر بين كافة المكونات اللبنانية.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الحريري وصل على طائرة خاصة، وتم استقباله والوفد المرافق له باستراحة كبار الزوار الحكومية، وإنهاء إجراءات وصوله.

كان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قد تسلم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، نقلها السفير المصري في بيروت الدكتور ياسر علوي، عبّر خلالها الرئيس السيسي عن تمنياته للبنان بدوام التقدم والازدهار.

وتضمنت رسالة الرئيس السيسي طلب دعم لبنان، لترشيح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لولاية ثانية، من أجل خدمة القضايا العربية وذلك على ضوء مسيرته الممتدة في العمل العام والتمثيل الدبلوماسي، فضلا عن الجهد الذي بذله أبو الغيط خلال السنوات الماضية للحفاظ على العمل العربي المشترك ، وتعزيز التواصل مع القوى الدولية ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى دفاعا عن القضايا العربية .

ونوه الرئيس السيسي في رسالته – بحسب بيان صحفى للرئاسة اللبنانية - بإدارة أبو الغيط الرشيدة للجامعة العربية ومواردها البشرية والمالية ، وهي العوامل التي أرى انها تؤهله لقيادة الجامعة خلال المرحلة المقبلة.​