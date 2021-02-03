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خبراء منظمة الصحة العالمية يزورون مختبر أبحاث في مدينة ووهان الصينية

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خبراء منظمة الصحة العالمية يزورون مختبر أبحاث في مدينة ووهان الصينية خبراء منظمة الصحة العالمية يزورون مختبر أبحاث في مدينة ووهان الصينية

مصراوي Masrawy

07:08 ص الأربعاء 03 فبراير 2021

بكين - (د ب أ):
زار خبراء من منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء مختبر أبحاث في مدينة ووهان الواقعة وسط الصين، وذلك في إطار التحقيق للكشف عن منشأ المستجد.

وتعد هذه الزيارة للمختبر جزءا رئيسيا في تحقيق خبراء منظمة الصحة العالمية للكشف عن منشأ الفيروس.

ويتبع المختبر الأكاديمية الصينية للعلوم.

ويجري المختبر أبحاثًا حول فيروسات كورونا المنقولة عبر الخفافيش، التي يُشتبه في أنها مصدر الوباء.

وانتشرت نظريات المؤامرة بأن فيروس كورونا ربما تسرب من المختبر في مدينة ووهان، لكن خبراء دوليين وصينيين رفضوا ذلك.

وهاجمت بكين دولًا مثل أستراليا لمطالبتها بإجراء تحقيق في هذا الأمر.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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