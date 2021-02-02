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مالك "برج الدائري" أمام النيابة: الحريق سببه ماس كهربائي

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مالك "برج الدائري" أمام النيابة: الحريق سببه ماس كهربائي مالك "برج الدائري" أمام النيابة: الحريق سببه ماس كهربائي

مصراوي Masrawy

11:37 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- طارق سمير:

أدلى مالك عقار "برج الدائري المحترق" اليوم الثلاثاء، باعترافاته أمام النيابة العامة.

وقال المتهم في التحقيقات أنه اشترى قطعة الأرض المُقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني -في غضون عام ٢٠١٣- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني.

وأضاف أنه بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار.

وأشار إلى أن سبب الحريق هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.

وأمرت النيابة العامة مساء اليوم الثلاثاء بحبس مالك عقار "برج الدائري المحترق" 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونسبت النيابة للمتهم إقامته عقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

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