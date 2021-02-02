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تسلم منظمة الأمن والتعاون الأوروبية فيديوهات لعنف الشرطة في الدول الأعضاء

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روسيا تسلم منظمة الأمن والتعاون الأوروبية فيديوهات لعنف الشرطة في الدول الأعضاء تسلم منظمة الأمن والتعاون الأوروبية فيديوهات لعنف الشرطة في الدول الأعضاء

مصراوي Masrawy

11:28 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

- (أ ش أ)

سلمت وزارة الخارجية الروسية، وزيرة خارجية السويد رئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا آن لينديه، مواد توثق استخدام الشرطة العنف ضد المحتجين في دول المنظمة.
وأشارت الوزارة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" ، اليوم الثلاثاء، إلى أن عنف الشرطة بحق المتظاهرين السلميين يتجاهلها باستمرار المسؤولون ووسائل الإعلام الرئيسية في هذه الدول، ويتهموننا بما يقترفونه.
يذكر أن وزيرة الخارجية السويدية آن لينديه، التي تتولى بلادها حاليًا رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وصلت إلى موسكو في زيارة رسمية أجرت في إطارها لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

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