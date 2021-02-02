أخبار عاجلة

بالتفاصيل.. تحويلات مرورية في شبرا الخيمة بسبب توسعات الطريق الدائري -
"تحالف دعم الشرعية في اليمن" يعلن اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون -
البر الرئيسي الصيني يسجل 11 إصابة جديدة بكورونا إحداها محلية -
ألمانيا تسجل 8 آلاف و616 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
إسرائيل تبدأ رفع قيود إغلاقها الثالث -
وفاة أمريكية بعد تلقيها لقاح كورونا بولاية فيرجينيا -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 105.8 مليون -
بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد -
إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا -
العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الباحة.. اجتماع لتقديم خدمة النقل في مطار الملك سعود

Print
الباحة.. اجتماع لتقديم خدمة النقل في مطار الملك سعود الباحة.. اجتماع لتقديم خدمة النقل في مطار الملك سعود
ناقش آلية مساعدة مقدمي الخدمة بالمطار وتهيئة مواقع الانتظار لهم

الباحة.. اجتماع لتقديم خدمة النقل في مطار الملك سعود

عُقد اجتماع يوم أمس الثلاثاء بحضور مدير عام فرع وزارة النقل والمشرف العام على الهيئة العامة للنقل بمنطقة الباحة المهندس مسفر المالكي، ومدير مطار الملك سعود المهندس فيحان الغامدي، ومدير مرور منطقة الباحة العقيد مسفر الثبيتي، ورئيس توجيه المركبات بالهيئة العامة للنقل وممثلي مقدمي خدمات النقل (أوبر- كريم).

وتم خلال الاجتماع، الاطلاع على الأنظمة والتعليمات الخاصة بتقديم خدمة النقل في المطارات، ومناقشة آلية تمكين مقدمي الخدمة في تقديم الخدمة في مطار الملك سعود وتهيئة مواقع الانتظار لهم.


يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة حيال دراسة تمكين مقدمي خدمات النقل (أوبر- كريم) من تقديم الخدمة داخل مطار الملك سعود، وفق الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الخصوص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد

بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد

إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا

إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا

العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة

العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة

أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور

أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور

شبكة عيون الإخبارية