أخبار عاجلة

بالتفاصيل.. تحويلات مرورية في شبرا الخيمة بسبب توسعات الطريق الدائري -
"تحالف دعم الشرعية في اليمن" يعلن اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون -
البر الرئيسي الصيني يسجل 11 إصابة جديدة بكورونا إحداها محلية -
ألمانيا تسجل 8 آلاف و616 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
إسرائيل تبدأ رفع قيود إغلاقها الثالث -
وفاة أمريكية بعد تلقيها لقاح كورونا بولاية فيرجينيا -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 105.8 مليون -
بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد -
إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا -
العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تأهيل أكثر من 2000 مجندة من دورة تدريبية للعمل في الأمن العام

Print
السعوديات سيعملن في المرور والشرطة وأمن الطرق والقوات الخاصة

تأهيل أكثر من 2000 مجندة من دورة تدريبية للعمل في الأمن العام

أنهى مركز التدريب النسوي بالأمن العام تأهيل أكثر من 2100 مجندة خلال العامين الماضيين؛ إذ يعد المركز الذراع التدريبي لقطاعات وزارة الداخلية.

وقالت رانيا خالد الحربي مديرة مركز التدريب النسوي بالأمن العام لقناة "العربية": أنشأ المعهد على أحدث طراز تدريبي وهو مجهز بالتقنية العالية والمعامل الحاسوبية والقاعات والميادين التدريبية".

وفي حين تم توزيع المجندات على المرور والشرطة وأمن الطرق والقوات الخاصة للحج والعمرة، وذلك بعد أن خضعن مع المدنيات لبرامج تأهيلية وأخرى تخصصية بحسب مهام كل قطاع أمني وتضمنت المناهج برامج نظرية وعملية منها اللياقة والرماية والمشاة العسكرية لمدة 4 أشهر.

وقالت التزام القحطاني مدربة عسكرية إن يقدم المركز للملتحقات بدورة الفرد الأساس مادة المشاة العسكرية والتي تهدف إلى تنمية الحس الانضباطي والعمل الجماعي وتقبّل الأوامر وتنفيذها بتفانٍ واحترافية والذي يعزّز روح الولاء والاعتزاز بالوطن الغالي وبقيادته ومقدساته.

تأهيل أكثر من 2000 مجندة من دورة تدريبية للعمل في الأمن العام

تأهيل أكثر من 2000 مجندة من دورة تدريبية للعمل في الأمن العام

تأهيل أكثر من 2000 مجندة من دورة تدريبية للعمل في الأمن العام

تأهيل أكثر من 2000 مجندة من دورة تدريبية للعمل في الأمن العام

تأهيل أكثر من 2000 مجندة من دورة تدريبية للعمل في الأمن العام

تأهيل أكثر من 2000 مجندة من دورة تدريبية للعمل في الأمن العام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد

بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد

إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا

إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا

العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة

العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة

أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور

أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور

شبكة عيون الإخبارية