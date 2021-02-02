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مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على مرشح بايدن لوزارة الأمن الداخلي

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مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على مرشح بايدن لوزارة الأمن الداخلي مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على مرشح بايدن لوزارة الأمن الداخلي

مصراوي Masrawy

11:05 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

وكالات

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تولي أليخاندرو مايوركاس مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزيرًا للأمن الداخلي، وهو أول مهاجر لاتيني يتولى رئاسة الوزارة، حسبما ذكرت "سي إن إن" الأمريكية.

وذكرت "سي إن إن" الإخبارية، مساء الثلاثاء، أن مايوركاس واجه معارضة من الجمهوريين في المجلس، وجاءت الأصوات شبه منقسمة على عكس باقي المرشحين الذين حصدوا الأغلبية.

ووفقًا للشبكة الأمريكية، فإن مايوركاس، حصد أصوات 56 عضوًا بمجلس الشيوخ، فيما رفض 43 عضوًا لترشيحه.

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