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"إعلام النواب" تطالب الثقافة بمواجهة التطرف.. وتنتقد ضعف الوزارة

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"إعلام النواب" تطالب الثقافة بمواجهة التطرف.. وتنتقد ضعف الوزارة "إعلام النواب" تطالب الثقافة بمواجهة التطرف.. وتنتقد ضعف الوزارة

مصراوي Masrawy

11:14 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

قالت إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن الوزارة تعمل بتفاؤل، رافضة الهجوم على إقامة مهرجان القاهرة السينمائي رغم أزمة .

وأضافت: "لازم نكون مبسوطين بالي اتحقق، سنة ونص كورونا والعالم كله قفل، ومصر نجحت أنها تواجه الجائحة بحدث فني مهم جدا وهو أهم مهرجان في السينما العربية".

وتابعت وزيرة الثقافة: "بداية الأزمة أنشأنا مسارح مفتوحة عشان صعب نشتغل في مسارح مغلقة واشتغلنا وحققنا اللي كان محتاجه المصريين في وقت العالم كله كان ضلمة، وفي ظل هذه الظروف مستغلناش الوضع وجعلنا تلك المسارح للربح".

وانتقدت درية شرف الدين، رئيس لجنة الإعلام، غياب وزارة الثقافة عن المشهد الإعلامي، مشيرة إلى أنه لا يوجد وزارة ثقافة في العالم تعمل بمنأى عن الإعلام، مضيفة: «لازم نواجه الإرهاب والتطرف بالفن والمسرح والثقافة، بدلا من حضور محاضرات لا جدوى لها».

وقال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال مشاركته باجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن أكاديمية الفنون تعاني كم من الإهمال حوالي 27 سنة مباني مجمدة لا يعلم عنها أحد، مضيفا: "قدرنا نجتاز مراحل كتير صعبة، وسور الأكاديمية نفسه شيلناه وعملنا مكانه سور الأزبكية الحديث".

واستقبل أعضاء لجنة الإعلام والثقافة، الوزيرة إيناس عبدالدايم، وطرح أعضاء اللجنة العديد من الأسئلة بشأن خطة الوزارة للحفاظ على الهوية المصرية في الخارج وفي الداخل وسط شباب يهتم بمواقع "تيك توك" ولا يعرفون شيئا عن قصور الثقافة، وغياب الوزارة عن النجوع والأرياف، وعدم استغلال مخزونها الضخم من المؤلفات والاحتفاظ بها فقط على أرفف المكتبات، بدلا من رقمنتها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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