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"الكاظمي": قضينا على الغريباوي والإرهابي المسؤول عن تجنيد الانتحاريين بالعراق

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"الكاظمي": قضينا على الغريباوي والإرهابي المسؤول عن تجنيد الانتحاريين بالعراق "الكاظمي": قضينا على الغريباوي والإرهابي المسؤول عن تجنيد الانتحاريين بالعراق
قال إن القوات الأمنية قضت على قادة عصابات داعش وفاء لدماء الشهداء

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس الثلاثاء إنه تم القضاء على الإرهابي أبو حسن الغريباوي، أو ما يسمى قائد جنوب العراق في تنظيم داعش، والإرهابي غانم صباح المسؤول عن نقل الانتحاريين، وآخرين من عناصر الإرهاب .

وتفصيلاً، كتب "الكاظمي" على "تويتر": "استكمالا لعهد أبطالنا بالقضاء على قادة عصابات داعش، ووفاء لدماء شهداء العراق، تم اليوم القضاء على الإرهابي (أبو حسن الغريباوي)، أو ما يسمى قائد جنوب العراق في التنظيم، والإرهابي غانم صباح".

وأضاف: "صباح هو المسؤول عن نقل الانتحاريين وآخرين من عناصر الإرهاب. قواتنا الأمنية رفعت رأسنا. عاش العراق".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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