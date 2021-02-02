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مصراوي Masrawy

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تقدير مصر للتعاون التاريخي منظمة اليونسكو، والإسهامات القيمة للمنظمة في تعزيز وحماية الآثار والتراث في مصر وحول العالم.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، مع ميتشيلد روسلر، مديرة مركز التراث العالمي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وخبراء المنظمة المرافقين لها، بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والسفير علاء رشدى، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف.

وأشار مدبولى إلى ما توليه الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من اهتمام بالغ بالحفاظ على تراث مصر الثقافي والأثري باعتباره جزءا أصيلاً من التراث العالمي، وهو ما انعكس على حجم المشروعات غير المسبوق، والتي تم تنفيذها في المجالات الأثرية على مدار السنوات القليلة الماضية.

وتطرق رئيس الوزراء إلى أحدث المشروعات التي تعكف الدولة على تنفيذها فيما يخص تطوير القاهرة الإسلامية، من أجل إعادة الرونق والطابع المميز لتلك المنطقة التي عانت سابقا من حجم كبير من التعديات.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة عند القيام بتلك المشروعات على تبنى منظور شامل ومتكامل للتطوير، يأخذ في اعتباره التشاور مع السكان المحليين فى تلك المناطق، وإشراكهم في مقترحات التطوير، والتوصل معهم لتفاهمات تضمن تحقيق هدف إعادة إحياء المناطق الأثرية، والحفاظ في نفس الوقت على مصالح المواطنين من خلال البدائل التي تعرض عليهم.

من جانبها، أشادت "روسلر" بما تشهده مصر من مشروعات متنوعة في مجال الحفاظ على الآثار، وتبنيها لمنظور متكامل عند تطبيق مشروعات إحياء المناطق الأثرية، مؤكدة دعم اليونسكو لجهود الدولة المصرية في الحفاظ على هذا التراث العالمي.

وعرض وزير السياحة، خلال اللقاء، جوانب التعاون مع منظمة اليونسكو خلال الفترة القادمة، ومقترحات وفد المنظمة فيما يخص المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها، مؤكداً على التوافق في الرؤى والتنسيق المستمر بين اليونسكو ووزارة السياحة والآثار، لأن الهدف واحد، وهو الحفاظ على ما تملكه مصر من مقتنيات ومواقع أثرية تمثل أثمن وأشهر جوانب التراث العالمي.