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أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

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أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات) أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

مصراوي Masrawy

11:06 م الثلاثاء 02 فبراير 2021


القاهرة - أ ش أ:
يتوقّع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون يسود غدا الأربعاء، طقس دافئ نهارا، والرياح معتدلة، بارد ليلا، على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد (شديد البرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد.
وبالنسبة لحالة الأمطار: يكون هناك:
- أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية على بعض المناطق من (السلوم - مطروح - الضبعة) تمتد متوسطة إلى الإسكندرية مساء.
- أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانا قد تصل إلى حد السيول على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس.
ويكون هناك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيد.
- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية شرقية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :
العظمى الصغرى
القاهرة 26 12
الإسكندرية 24 12
وادي النطرون 25 12
طنطا 26 12
شبين الكوم 26 11
دمنهور 25 12
بلطيم 22 13
مطروح 21 13
السلوم 18 10
سيوة 20 08
بورسعيد 24 14
دمياط 22 13
الزقازيق 26 13
المنصورة 25 12
الإسماعيلية 27 12
السويس 25 13
العريش 26 13
رفح 25 12
رأس سدر 25 12
نخل 26 07
نويبع 25 17
طابا 23 12
كاترين 19 07
الطور 26 12
شرم الشيخ 27 16
الغردقة 28 15
مرسى علم 27 14
الفيوم 26 10
بني سويف 26 08
المنيا 26 07
أسيوط 26 07
سوهاج 27 09
قنا 28 10
الأقصر 30 11
أسوان 31 11
إدفو 30 10
أبو سمبل 29 12
الوادى الجديد 27 06
شلاتين 29 20
أبو رماد 30 19
حلايب 29 23
رأس حدربة 29 22

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