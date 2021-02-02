أخبار عاجلة

بالتفاصيل.. تحويلات مرورية في شبرا الخيمة بسبب توسعات الطريق الدائري -
"تحالف دعم الشرعية في اليمن" يعلن اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون -
البر الرئيسي الصيني يسجل 11 إصابة جديدة بكورونا إحداها محلية -
ألمانيا تسجل 8 آلاف و616 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
إسرائيل تبدأ رفع قيود إغلاقها الثالث -
وفاة أمريكية بعد تلقيها لقاح كورونا بولاية فيرجينيا -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 105.8 مليون -
بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد -
إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا -
العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

البنتاجون: سحب حاملة الطائرات "نيمتز" من منطقة قيادة العمليات الوسطى

Print
البنتاجون: سحب حاملة الطائرات "نيمتز" من منطقة قيادة العمليات الوسطى البنتاجون: سحب حاملة الطائرات "نيمتز" من منطقة قيادة العمليات الوسطى

مصراوي Masrawy

10:40 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" سحب حاملة الطائرات "نيمتز" من منطقة عمليات القيادة الوسطى ونقلها لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، حسبما ذكرت "العربية".

وكان البنتاجون، أعلن مطلع يناير الماضي، أن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" ستبقى في الخليج بسبب "التهديدات الأخيرة" من جانب إيران، وذلك بعد تقارير أشارت إلى أنها ستعود إلى قاعدتها بالولايات المتحدة في ما كان البعض اعتبره مؤشرًا إلى خفض التصعيد.

وفي 16 يناير الماضي، ذكرت "فوكس نيوز" الأمريكية، أن صواريخ بعيدة المدى انطلقت من إيران سقطت بالقرب من سفينة تجارية في المحيط الهندي، وعلى بعد 100 ميل (160 كيلومتر) من حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية