والد إحداهن مُعلم أزهري.. إيقاف زواج 3 قاصرات بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أوقفت لجنة حماية الطفل الفرعية بمركز دارالسلام جنوبي محافظة سوهاج، برئاسة المهندس عبدالمنعم عبدالقوي، اليوم الثلاثاء، إتمام زواج ثلاث فتيات قاصرات.

وقال أبو السعود الديب، مقرر لجنة الحماية الفرعية بمركز دارالسلام، إنه جرى رصد محاولة إتمام زواج ثلاث فتيات قاصرات أعمارهن تتراوح بين 14 و16 عامًا بمجلسي قرى أولاد سالم وأولاد يحيى.

وأضاف الديب أن الفتيات التي جرى إيقاف زواجهن اثنتان منهن في التعليم المجتمعي وواحدة متسربة من التعليم "أمية"، مشيرًا إلى أن إحدى تلك الفتيات والدها مُعلم بالأزهر الشريف، والثانية والدها متوفي وتقيم لدى شقيقها، والثالثة والدها عامل يومية.

وأكد مقرر لجنة الحماية الفرعية بمركز دارالسلام أنه جرى أخذ التعهدات الكتابية اللازمة على أولياء أمور الفتيات بعدم إتمام زواجهن، إلا بعد بلوغهن السن القانوني "18 عامًا".

