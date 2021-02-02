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برلماني يهاجم بيان وزير الأوقاف: لا يمت للواقع بصلة

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برلماني يهاجم بيان وزير الأوقاف: لا يمت للواقع بصلة برلماني يهاجم بيان وزير الأوقاف: لا يمت للواقع بصلة

مصراوي Masrawy

10:04 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

انتقد النائب محمد عبد الحميد هاشم، عضو مجلس النواب، بيان وزارة الأوقاف الذي ألقاه الدكتور محمد مختار جمعة أمام مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه لم يلمس ما جاء في البيان على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال كلمة هاشم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تعقيبًا على بيان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ( تنطلق 2018-2020).

وقال النائب: الوزير جاء بمجموعة من الكتب يستعرض من خلالها رؤية الوزراة، وكأنه جاء للترويج لها، متابعًا: أقول له إن هناك فسادًا كبيرًا؛ خصوصًا في هيئة الأوقاف، وهناك أوراقًا تدل على ذلك ليس مجالها الآن.

وتساءل هاشم: إذا كان الوزير بيقول جمعت مليارًا أو مليارَي جنيه، فأين الاهتمام بالمساجد؟! متابعًا: الوزير يسمح لمَن يأتون من الخارج ببناء المساجد لتدريس الفكر المتطرف، متسائلًا: أين نحن من تعيين خريجي الأزهر؟! مضيفًا: للأسف الوزير ترك الساحة ليكثر التطرف.

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