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أمطار رعدية وتراجع الحرارة.. تفاصيل موجة الطقس غير المستقر في 72 ساعة

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أمطار رعدية وتراجع الحرارة.. تفاصيل موجة الطقس غير المستقر في 72 ساعة أمطار رعدية وتراجع الحرارة.. تفاصيل موجة الطقس غير المستقر في 72 ساعة

مصراوي Masrawy

09:59 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة (الأربعاء- الخميس- الجمعة)، مع بداية موجة من الطقس غير المستقر بداية من غدٍ.

وقالت الهيئة إن طقس الأربعاء دافئ نهارا على أغلب الأنحاء، بارد ليلا على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 26- 15، السواحل الشمالية 25- 13، جنوب سيناء 26- 17، شمال الصعيد 26- 10، جنوب الصعيد 30- 12.

وأكدت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية، عبارة عن أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، وجنوب سيناء تكون رعدية أحيانا، ورياح مثيرة للأتربة على شمال سيناء وجبال البحر الأحمر.

وأوضحت الهيئة أن طقس الخميس، معتدل على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية دافئ على المناطق الجنوبية.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 20- 13، السواحل الشمالية 18- 13، جنوب سيناء 25- 12، شمال الصعيد 21- 10، جنوب الصعيد 23- 12.

وأشارت الهيئة إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على القاهرة تكون رعدية أحيانا، كما توجد أمطار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون شدتها متوسطة إلى غزيرة.

وأكدت الهيئة أن طقس الجمعة مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، بارد ليلا على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 21- 11، السواحل الشمالية 19- 13، جنوب سيناء 24- 12، شمال الصعيد 22- 7، جنوب الصعيد 23- 9.

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