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النمسا: إقبال المواطنين على لقاح كورونا ضعيف والقانون يتيح الإجبار

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النمسا: إقبال المواطنين على لقاح كورونا ضعيف والقانون يتيح الإجبار النمسا: إقبال المواطنين على لقاح كورونا ضعيف والقانون يتيح الإجبار

مصراوي Masrawy

08:20 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

النمسا - (أ ش أ)

أكد وزير الصحة النمساوي ردولف أنشوبير، أن بلاده لديها خطة جديدة ومتكاملة، لتطعيم السكان ضد ولكن رغبة السكان في التطعيم لا تزال منخفضة، وأن القانون يجبر السكان على تلقي التطعيم ولكن وزارة الصحة تتمهل في استغلال هذا الحق .

وقال وزير الصحة في تصريحات له اليوم الثلاثاء أنه حتى الآن لا يوجد تطعيم إلزامي في النمسا بشأن مكافحة فيروس كورونا ،مشيرًا إلى حرصه على حماية حقوق الإنسان ولكن يجب أن يفكر الجميع في الأمر جيدًا.

وأشار الوزير إلى أن قانون الأوبئة لعام 1950 يتيح للسلطات الصحية في النمسا خيار جعل التطعيمات إلزامية لبعض المجموعات المهنية ،وأنه وفقًا للدستور لا يمكن استبعاد التطعيم الإجباري العام في البلاد.

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مصراوي Masrawy

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