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"مياه تبوك" تحدد موعدًا لاستقبال ملاحظات وشكاوي عملائها

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"مياه تبوك" تحدد موعدًا لاستقبال ملاحظات وشكاوي عملائها "مياه تبوك" تحدد موعدًا لاستقبال ملاحظات وشكاوي عملائها
من الواحدة إلى الثالثة مساء الثلاثاء من كل أسبوع بمبنى الخدمات

أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة تبوك عن آلية استقبال الشكاوى والمقترحات والمطالبات لعملائها في المنطقة.

وفي التفاصيل؛ خصصت الشركة الساعة الواحدة إلى الثالثة مساءً من يوم الثلاثاء في كل أسبوع، موعدًا لاستقبال المراجعين بمبنى الخدمات.

وأوضح مدير عام خدمات المياه بتبوك المهندس صالح بن خلف الشراري أن الإدارة تسعد باستقبال الجميع، والاستماع إلى احتياجاتهم وتسهيل الصعوبات التي تعترض تلبية مطالبهم لتوفير الخدمات لإيصال المياه لهم، مشيرًا إلى أن الإدارة تسعى إلى الالتقاء بشكل مباشر مع جميع العملاء والمشتركين، والاستماع إلى مطالبهم والأخذ بملاحظاتهم؛ لتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم، تماشيًا مع تطبيق الشركة لإجراءات الحوكمة والشفافية مع جميع المستفيدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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