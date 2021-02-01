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عاصفة عاتية تجتاح المناطق الأكثر كثافة بشمال شرق الولايات المتحدة

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عاصفة عاتية تجتاح المناطق الأكثر كثافة بشمال شرق الولايات المتحدة عاصفة عاتية تجتاح المناطق الأكثر كثافة بشمال شرق الولايات المتحدة
الأرصاد توقعت أن تؤدي إلى سقوط ثلوج يتراوح معدلها بين 31 و61 سنتيمترًا

عاصفة عاتية تجتاح المناطق الأكثر كثافة بشمال شرق الولايات المتحدة

اجتاحت عاصفة قوية معظم مناطق شمال شرق الولايات المتحدة مصحوبة بالثلوج عبر مساحات شاسعة من المنطقة، كما اجتاحت رياح عاتية المناطق الساحلية، وفق اليوم.

وتفصيلاً، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه "من المتوقع أن تؤدي العاصفة إلى سقوط ثلوج يتراوح معدلها بين 31 سنتيمترًا و61 سنتيمترًا في أكثر المناطق كثافة سكانية في الولايات المتحدة حتى غد الثلاثاء".

وأكدت أنه "في حال بلغت العاصفة ذروتها ستكون أول عاصفة شتوية تؤدي إلى تساقط ثلوج يزيد معدلها على قدمين في مدينة نيويورك منذ عام 2016، عندما اجتاحت عاصفة قياسية المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد".

ومن جهة أخرى، أعلن حاكم ولاية نيو جيرسي فيل ميرفي حالة الطوارئ أمس الأحد وعلق خدمة الحافلات العامة والسكك الحديدية للركاب طوال يوم الاثنين.

وفرض رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو قيودًا على السفر غير الضروري بدءًا من الساعة السادسة صباح الاثنين بسبب الرياح القوية وتساقط الثلوج بغزارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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