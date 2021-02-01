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أمريكا.. 112,772 إصابة جديدة بكورونا و1,920 حالة وفاة

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أمريكا.. 112,772 إصابة جديدة بكورونا و1,920 حالة وفاة أمريكا.. 112,772 إصابة جديدة بكورونا و1,920 حالة وفاة
إجمالي الإصابات بلغ 26,034,475 والوفيات 439,955 شخصًا

أمريكا.. 112,772 إصابة جديدة بكورونا و1,920 حالة وفاة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 112,772 إصابة مؤكدة و1,920 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً ..أشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 26,034,475 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 439,955 حالةً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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