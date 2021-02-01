وكيل "حقوق إنسان البرلمان" يطالب بمثياق شرف صحفي

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

(مصراوي):

أكد النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية وجود ميثاق شرف صحفي يلزم المؤسسات القومية بتطبيق معايير المهنية والأمانة في المحتوى المُقدم، بما يحقق حرية الصحافة مع ضمان حقوق المواطنين في عدم التمييز أو التجريح.

وقال عبدالعزيز، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب طارق رضوان، إن البرلمان المصري لطالما أبدى انحيازه للصحافة المصرية وحريتها، خاصة أنها جزء أصيل من العمل العام وتعطي قوه للحياة العامة في مصر، لاسيما وأن حرية الرأي والتعبير أحد أدوات حقوق الإنسان المهمة.

وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان، على أهمية مواجهة خطاب الكراهية، أو إلقاء الاتهامات بدون دليل، وإعمال المبدأ القانوني الذي يعتبر الشخص بريء ما لم تثبت إدانته، متسائلًا عن دور الهيئة في التصدي لما يسيء للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وتطرق عبدالعزيز، إلى أهمية دراسة إمكانية تعيين الصحفيين العاملون بالمؤسسات القومية منذ فترة، وبما لا يحمل الهيئة الوطنية للصحافة الخسائر، بقوله: "أعلم أن هناك خسائر لكن بعض الصحفيين لهم حقوق مهدرة".

وقال النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، إن وجود رئيس الهيئة الوطنية للصحافة داخل لجنة حقوق الإنسان دليل على التعاون من أجل تحقيق الصالح العام، متسائلًا عن خطة الهيئة للتواصل لتصحيح المعلومات المغلوطة في الخارج.