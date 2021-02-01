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"صحة النواب" توافق على منح معاش تكاملي لأسر المتوفين بالأوبئة في الفرق الصحية

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"صحة النواب" توافق على منح معاش تكاملي لأسر المتوفين بالأوبئة في الفرق الصحية "صحة النواب" توافق على منح معاش تكاملي لأسر المتوفين بالأوبئة في الفرق الصحية

مصراوي Masrawy

11:02 م الإثنين 01 فبراير 2021

(مصراوي):

استعرضت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، تقريري اللجنة عن مشروعي قانوني تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ووافقت اللجنة على المشروعين بعد إدخال تعديل بسيط في مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، تمهيدًا لعرضهما على المجلس.

وقال الدكتور محمود أبوالخير، وكيل لجنة الشئون الصحية، إن الاجتماع شهد اقتراحًا بإضافة مادة في مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ووافقت عليه اللجنة، ويقضي بأن يتم منح المصابين والمتوفين من الفريق الصحي جراء الإصابة بعدوي أو وباء من الأمراض المعدية والأوبئة معاشًا تكامليًا من قبل الصندوق، وأن تحدد اللائحة التنفيذية قيمة المعاش المستحق، وبذلك سيستفيد من هذا القانون أسر شهداء مرضى كورونا من الفريق الصحي الذين فقدناهم، متابعًا: "وذلك أقل شيء نقدمه لهم، بأن يكون لأسرهم معاش محترم يستفيدون منه".

وانتهت اللجنة من مناقشة المشروعين خلال الشهور الماضية بعد إحالتهما من ، ووافقت عليهما إلا أنه لم تتم مناقشتهما بالجلسة العامة، ومع بدء انعقاد مجلس النواب الجديد في شهر يناير الجارى، أعلنت الحكومة تمسكها بمشروعات القوانين المقدمة منها للمجلس، ومنها هذان القانونان، وبعد عرضهما على اللجنة أصبحا جاهزين للمناقشة فى الجلسة العامة فى أى وقت يحدده المجلس.​

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مصراوي Masrawy

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