بعد أن تربع على الصدارة .. "العابد" يدعم أوراق الشباب أمام الرائد

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شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الجماعية عودة اللاعب نواف العابد، أمس الإثنين ، بعد الراحة التي منحها المدير الفني الإسباني كارلوس هيرنانديز ، للاعبين لمدة 24 ساعة، بعد أن كسب الفريق نظيره أبها 3-2، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



كما واصل السنغالي "ندياي" ومتعب الحربي، الخضوع إلى برنامج علاجي، فيما أدى جمال باجندوح تدريبات خاصة تحت إشراف المعد البدني.



وبدأ الشباب تحضيراته الميدانية لمواجهة الرائد، الخميس، لحساب الجولة 17، حيث قسم هيرنانديز مدرب الفريق، اللاعبين إلى مجموعتين.