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"رئيس القطاع الأوسط" بشركة المياه يلتقي العملاء أسبوعيًا لاستقبال ملاحظاتهم

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"رئيس القطاع الأوسط" بشركة المياه يلتقي العملاء أسبوعيًا لاستقبال ملاحظاتهم "رئيس القطاع الأوسط" بشركة المياه يلتقي العملاء أسبوعيًا لاستقبال ملاحظاتهم
مع التزام الجميع بالتقيد بالاحترازات الصحية والوقائية للحد من انتشار "كورونا"

تواصل شركة المياه الوطنية تفعيل التواصل مع عملائها من خلال عقد اللقاء الأسبوعي مع عملائها لتلقي ملاحظاتهم وشكاواهم حول الخدمات المقدمة لهم.

وفي التفاصيل؛ يلتقي رئيس القطاع الأوسط بشركة المياه الوطنية المهندس سليمان بن عبدالله البصيلي عملاء الشركة في القطاع الأوسط كل يوم ثلاثاء من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا في مقر وحدة أعمال مدينة الرياض وذلك بهدف الاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاواهم بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع مستوى رضا العملاء.

وحثت الشركة على ضرورة التزام العملاء الراغبين في تسجيل حضور لقائهم إلى التقيد بإجراءات الاحترازات الصحية الوقائية المتبعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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