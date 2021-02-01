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وزير يمني: ممارسات ميليشيا الحوثي تعكس محاولاتها لفرض أفكارها المتطرفة بالقوة

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وزير يمني: ممارسات ميليشيا الحوثي تعكس محاولاتها لفرض أفكارها المتطرفة بالقوة وزير يمني: ممارسات ميليشيا الحوثي تعكس محاولاتها لفرض أفكارها المتطرفة بالقوة

مصراوي Masrawy

11:36 م الإثنين 01 فبراير 2021

اليمن - (أ ش أ)

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية تعكس همجيتها ومحاولاتها العبثية استغلال سيطرتها الطارئة على العاصمة ‎صنعاء وعدد من المحافظات، لتكريس وفرض عقيدتها وأفكارها المتطرفة على المجتمع بالقوة والإكراه.
وأضاف، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية، أن ميليشيا الحوثي بدأت بالفصل بين الطلاب والطالبات في قاعات الدراسة بالجامعات الحكومية الواقعة بالعاصمة المختطفة صنعاء وباقي مناطق سيطرتها، بجدران أسمنتية، في واقعة غير مسبوقة".

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي في ظل قمع واسع للحريات بمناطق سيطرتها وتراجع كبير لدور المرأة في الحياة العامة والمجتمع.

‏وطالب الإرياني المجتمع الدولي وكل الشرفاء والأحرار في العالم بادراك حقيقة مليشيا الحوثي باعتبارها منظمة إرهابية لا تختلف عن المنظمات الإرهابية، والوقوف إلى جانب اليمنيين لاستعادة بلدهم والانعتاق من هذا المصير الأسود والقاتم الذي يهددهم ويتربص بالأجيال القادمة.

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