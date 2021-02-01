شرطة عسير: القبض على شخصَيْن تباهيا بإطلاق أعيرة نارية في أحد شوارع ظهران الجنوب

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تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهما وإحالتهما لفرع النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد محمد الدباش، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخصان يتباهيان بإطلاق أعيرة نارية في الهواء في أحد الشوارع العامة بمحافظة ظهران الجنوب، معرضَين سلامة الآخرين للخطر، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويتَيْهما، والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر.

وأضاف بأنه تم إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة، وتمت إحالتهما لفرع النيابة العامة.