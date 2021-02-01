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"مسكنك" توقع اتفاقية مع "جزيرة العرب" للإسكان لتطوير بنيتها التحتية والأساسية

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"مسكنك" توقع اتفاقية مع "جزيرة العرب" للإسكان لتطوير بنيتها التحتية والأساسية "مسكنك" توقع اتفاقية مع "جزيرة العرب" للإسكان لتطوير بنيتها التحتية والأساسية
في إطار التعاون المشترك بين القطاعين الخاص والتعاوني وفقًا لرؤية 2030

وقعت جمعية مسكنك التعاونية اتفاقية تعاون مع شركة جزيرة العرب للمقاولات مساء اليوم الاثنين وذلك بمقر الشركة، بهدف تطوير البنية التحتية والأساسية لجمعية مسكنك التعاونية.

ومثل الجمعية في مراسم التوقيع المهندس عبدالرحمن بن حسان الشريف الرئيس التنفيذي للجمعية، فيما مثل الرئيس التنفيذي خالد بن فرحان القحطاني شركة جزيرة العرب للمقاولات.

فيما أكد خالد القحطاني أن الاتفاقية تستهدف تقديم كل ما يتطلع له مسؤولو الجمعية لتحقيق الفائدة، ولمواصلة دورها المجتمعي للقطاع التعاوني، ونأمل تحقيق الهدف المنشود بين الجهتين.

يُشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي للمساهمة في تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية لشركة جزيرة العرب للمقاولات، وتحقيق التنمية المستدامة لمستفيدي الجمعية ومواصلة التعاون المشترك بين القطاعين الخاص والتعاوني بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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