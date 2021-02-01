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رئيس حقوق إنسان البرلمان: ما دور الهيئة الوطنية للصحافة في التغييرات التكنولوجية

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رئيس حقوق إنسان البرلمان: ما دور الهيئة الوطنية للصحافة في التغييرات التكنولوجية رئيس حقوق إنسان البرلمان: ما دور الهيئة الوطنية للصحافة في التغييرات التكنولوجية

مصراوي Masrawy

08:23 م الإثنين 01 فبراير 2021

(مصراوي):


قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك تحديات كبيرة نواجهها بالخارج، لاسيما مع التغييرات التي يشهدها العالم سواء في الولايات المتحدة وغيرها، مشيرًا إلى وجود أجندة ممنهجة لتوجيه النقد الهدام للبلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة رضوان وبحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في بصورة غير حقيقية.

وأضاف رضوان: "اللجنة حريصة على التواصل مع الهيئات الإعلامية، ليكونوا بمثابة منابر للدفاع عن مصر وتوضيح الحقائق، في طل ما تواجهه البلاد من أجندات ممنهجة تظهر عبر التصريحات والبيانات الصادرة في الخارج سواء من الاتحاد الأوربي أو الولايات المتحدة الأمريكية".

وتساءل رضوان، عن دور الهيئة الوطنية للصحافة، فيما يحدث من تطور تكنولوجي، مشيرًا إلى دور مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيس بوك، في التواصل بين المواطنين واستغلالها إعلاميًا.

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