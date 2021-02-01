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اشتباه ثم رصد وتقصي.. ضبط 17 ألف طن من الأغذية المخالفة في جدة

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اشتباه ثم رصد وتقصي.. ضبط 17 ألف طن من الأغذية المخالفة في جدة اشتباه ثم رصد وتقصي.. ضبط 17 ألف طن من الأغذية المخالفة في جدة
"الغذاء والدواء": أعيدت تعبئتها وتغليفها بتواريخ جديدة.. وإغلاق 3 مستودعات

اشتباه ثم رصد وتقصي.. ضبط 17 ألف طن من الأغذية المخالفة في جدة

أدّت عمليات الرصد والتقصي لمفتشي الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى ضبط 17 ألف طن من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وإغلاق ثلاثة مستودعات بجدة، التي أعيدت تعبئتها وتغليفها بتواريخ صلاحية جديدة.

وأوضحت "الغذاء والدواء" أن مفتشيها تتبعوا مصادر هذه المنتجات المستوردة بعد ورود معلومات عن وجود اشتباه في أحد المنتجات المستوردة عن طريق ميناء جدة الإسلامي.

وقد أسفرت عمليات الرصد والتقصي عن ضبط عدد من المستودعات تخزّن كميات كبيرة من السمسم منتهية الصلاحية، ويتم إعادة تعبئتها وتغيير تواريخ الصلاحية, وتستكمل "الهيئة" الإجراءات النظامية بحق المخالفين، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة.


وذكرت "الهيئة" أن فترة صلاحية المنتجات الغذائية هي الفترة الزمنية التي يحتفظ المنتج فيها بصفاته الأساسية ويظل حتى نهايتها مستساغًا ومقبولًا وصالحًا للاستهلاك الآدمي وفق الظروف المحددة للتعبئة والنقل والتخزين، فيما يعني تاريخ انتهاء الصلاحية التاريخ الذي يحدد نهاية فترة الصلاحية للمادة الغذائية وفق الظروف المحددة للتعبئة والنقل والتخزين.

وأكدت على أهمية التحقق بانتظام من تاريخ انتهاء صلاحية الأغذية واستهلاكها قبل الفترة المحددة مع تناول الأقدم فالأحدث للحد من الهدر الغذائي.

وأشارت إلى أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفات في المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".الهيئة العامة للغذاء والدواء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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