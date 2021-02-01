ظهور قمر الثلج والجوع.. 5 اقترانات للكواكب في سماء فبراير

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مصراوي Masrawy

القاهرة- (أ ش أ):

تشهد السماء خلال شهر فبراير الحالي 9 ظواهر فلكية مميزة من بينها 5 اقترانات للكواكب تبدأ باقتران الزهرة وزحل في 6 فبراير، إلى جانب ظهور (قمر الثلج) يوم 27 فبراير.

وكشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، عن اقتران كوكب الزهرة مع كوكب زحل قبل شروق الشمس مباشرة صباح يوم 6 فبراير ويترائى هذا المنظر بدءًا من الساعة السادسة و10 دقائق صباحًا ولمدة ربع ساعة فقط، لافتًا إلى أنه عند اشتداد ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس لن نستطيع رؤيتهما.

وأضاف أنه في 10 فبراير سيقترن هلال القمر الضعيف مع كوكب زحل في الساعة السادسة صباحا قبل شروق الشمس بفترة قصيرة مما يجعل رؤيتهما بالعين المجردة صعبة إلى حد ما.

وأضاف أنه في 11 فبراير سيكون القمر الجديد (المحاق)، حيث يشرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا، لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجسام الخافتة البعيدة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة.

وأشار إلى اقتران القمر (التربيع الأول) مع كوكب المريخ يوم 18 فبراير، ويترائى في السماء عند دخول الليل تقريبا في السادسة والنصف مساء وحتى غروبهما قبل منتصف الليل بعدة دقائق.

وأوضح أنه في اليوم التالي (19 فبراير) يقترن القمر (التربيع الأول ) مع الحشد النجمي الشهير بلايدس Pleiades (الأخوات السبعة) الموجود في برج الثور، ويمكن مشاهدة هذا الاقتران بالعين المجردة في ذلك اليوم عند دخول الليل في السادسة والنصف مساء وحتى غروبهما بعد منتصف الليل بعدة دقائق.

وتابع قائلا: "في الفترة من 20 فبراير وحتى نهاية الشهر يترائى كوكب المشتري وكوكب زحل مع كوكب عطارد في منظر ثلاثي قبل شروق الشمس بوقت قصير، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع مشاهدات الظواهر الفلكية تتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار العالق ً".

كما أشار إلى ظاهرة اقتران القمر مع الحشد النجمي (خلية النحل) الموجود في برج السرطان يوم 25 فبراير، ويمكن مشاهدة هذا الاقتران عند دخول الليل مساء وحتى غروبهما في الخامسة والنصف تقريبا من صباح اليوم التالي ، موضحا أنه يجب استخدام تلسكوب لصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة.

وأكد "تادرس"، أن القمر يبدو بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 25 حتى 28 فبراير حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة بدر القمر بالكامل بدون أجهزة ، أما وقت البدر الكامل فسيكون في 27 فبراير بعد غروب الشمس حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.6%.

وأوضح أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم (قمر الثلج) لأن أثقل الثلوج تسقط عادة خلال هذا الوقت من العام، كما يعرف أيضا بـ(قمر الجوع) لأن الصقيع يجعل الصيد صعبًا بالنسبة للصادين.

ولفت إلى أن آخر ظواهر شهر فبراير ستكون يوم 28 حيث يبلغ كوكب عطارد أعلى ارتفاع له فوق الأفق الشرقي قبل شروق الشمس بعدة دقائق في ذلك اليوم.​