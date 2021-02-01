السديس: لا تهاون مع المتقاعسين عن تطبيق الإجراءات الاحترازية

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شدّد على جميع القيادات بالتعاون مع منسوبي الأمن والسلامة

اجتمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ في مكتبه بالمسجد الحرام، بعددٍ من القيادات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

في بداية حديثه، شكر الرئيس العام، الجميع على جهودهم المبذولة في خدمة المسجد الحرام وقاصديه خلال الفترة الماضية، وما بُذل من قِبل منسوبي الرئاسة من جهودٍ في خدمة الزوّار والقاصدين والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة التي اتخذتها الرئاسة للحد من انتشار "فيروس كورونا".

وشدّد الرئيس العام على جميع القيادات بالتعاون مع منسوبي الأمن والسلامة داخل المسجد الحرام، والمبنى الرئيس للرئاسة، وجميع المرافق العامة، وعدم التهاون مع المتهاونين في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكّد أن على الجميع بذل أقصى ما يملكون في الفترة المقبلة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيّدها الله-، بتوفير بيئة آمنة لمرتادي الحرمين الشريفين، والقضاء على هذا الوباء، مختتماً بالتضرع إلى الله، أن يبارك في جهود الجميع، وأن يجعل ما يقومون به في موازين أعمالهم الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يُزيل هذه الغمة عن الأمة، ويحفظ هذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس