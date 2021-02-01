لموجهة الطقس السيئ.. "الزراعة" تكشف طرق الحفاظ على المحاصيل الشتوية

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد عوني، مدير معمل المناخ بوزارة الزراعة، إن البلاد تمر بظروف مناخية شتوية متقلبة خلال الفترة الحالية، حيث تسود ظروف مناخية شتوية تتراوح فيها درجات الحرارة خلال اليوم بين 17 – 22 درجة مئوية وتنخفض إلى ما دون 10°م خلال ساعات الليل، مشيرًا إلى انخفاض درجة حرارة في الليل لأقل من 5°م، وعليه فإن التدابير المزرعية خلال تلك الفترة التي يجب أن يتبعها المزارع في الحقل، ضرورية لحماية النباتات من تلك الظروف لتجنب وقوع خسائر في الإنتاج.

وأضاف عوني لـ"مصراوي"، أن أهم التوصيات خلال الطقس المتقلب بين برودة شديدة خلال الليل ودفأ خلال النهار، هي عدم الإفراط في التسميد النيتروجيني حتى لا يندفع النبات للنمو الخضري بصورة كبيرة، وتحسبًا لحدوث موجات برد أخرى خلال الفترة المقبلة.

وشدد على ضرورة انتظام الري وتجنب الغرق أو العطش (الري عالحامي في حالة الري بالغمر واتباع جداول المقننات المائية للري بالتنقيط أو بالرش، ويفضل التسميد بالنترات بدلًا من اليوريا أو سلفات الأمونيوم حتى تكون النباتات أكثر قدرة على تحمل الإجهاد".

وأكد مدير المعمل: "رش الكالسيوم والبوتاسيوم لتحسين حالة النباتات، وزيادة قدرتها على تحمل الظروف الجوية السيئة".