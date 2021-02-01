أخبار عاجلة

بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به! -
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ -
النواب الليبي يعلن دعم السلطة التنفيذية الموحدة في البلاد حال نيلها الثقة -
اليمن يرحب بتعيين تيم ليندر مبعوثاً خاصاً للرئيس الأمريكي -
السودان: إجراءات أمنية في "القضارف" لتأمين الولاية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بلومبرج: الاحتجاجات المناهضة لبوتين تؤدي إلى اعتقال أكثر من 4000 شخص

Print
بلومبرج: الاحتجاجات المناهضة لبوتين تؤدي إلى اعتقال أكثر من 4000 شخص بلومبرج: الاحتجاجات المناهضة لبوتين تؤدي إلى اعتقال أكثر من 4000 شخص

مصراوي Masrawy

11:36 م الأحد 31 يناير 2021

موسكو - ( د ب أ ):

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أنه تم إلقاء القبض على أكثر من 4000 شخص فى مختلف أنحاء ، بما في ذلك زوجة زعيم المعارضة الروسى المسجون أليكسي نافالني ، حيث شارك المتظاهرون في احتجاجات مناهضة لبوتين للأسبوع الثاني على التوالي.

وأوضحت الوكالة أن التواجد المكثف للشرطة وتوقف حركة وسائل النقل العام في المدن الروسية أالكبرى أعاقت الجهود المبذولة لتتبع نسبة المشاركة في الاحتجاجات ، ولكن أرقام كل من عدد الأشخاص المعتقلين والمدن التي شهدت اعتقالات تجاوزت إجمالى ما تم تسجيله فى عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بحسب مارصده موقع " أو فى دى – إنفو " الإلكترونى الإخبارى.

ويقضي نافالني منذ عودته من ألمانيا إلى روسيا قبل أسبوعين عقوبة حبس لمدة 30 يوما لمخالفته شروط المراقبة لحكم قضائي صدر بحقه في وقت سابق أثناء إقامته في ألمانيا.

كان نافالني قضى نحو خمسة شهور للتعافي من محاولة لتسميمه بمادة نوفيتشوك.

ويتهم جهاز تنفيذ الأحكام الروسي نافالني بمخالفة قواعد إخلاء السبيل المشروط أثناء تلك الفترة التي قضاها في ألمانيا، وستبت محكمة في جلسة محدد لها بعد غد الثلاثاء فيما إذا كان حكم السجن مع إيقاف التنفيذ الصادر سابقا بحق نافالني سيتحول إلى سجن حقيقي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

الاتحاد الأوروبي يرفض مزاعم روسيا ضد دبلوماسييه الثلاثة المطرودين

الاتحاد الأوروبي يرفض مزاعم روسيا ضد دبلوماسييه الثلاثة المطرودين

شبكة عيون الإخبارية