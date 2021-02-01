بلومبرج: الاحتجاجات المناهضة لبوتين تؤدي إلى اعتقال أكثر من 4000 شخص

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موسكو - ( د ب أ ):

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أنه تم إلقاء القبض على أكثر من 4000 شخص فى مختلف أنحاء روسيا ، بما في ذلك زوجة زعيم المعارضة الروسى المسجون أليكسي نافالني ، حيث شارك المتظاهرون في احتجاجات مناهضة لبوتين للأسبوع الثاني على التوالي.

وأوضحت الوكالة أن التواجد المكثف للشرطة وتوقف حركة وسائل النقل العام في المدن الروسية أالكبرى أعاقت الجهود المبذولة لتتبع نسبة المشاركة في الاحتجاجات ، ولكن أرقام كل من عدد الأشخاص المعتقلين والمدن التي شهدت اعتقالات تجاوزت إجمالى ما تم تسجيله فى عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بحسب مارصده موقع " أو فى دى – إنفو " الإلكترونى الإخبارى.

ويقضي نافالني منذ عودته من ألمانيا إلى روسيا قبل أسبوعين عقوبة حبس لمدة 30 يوما لمخالفته شروط المراقبة لحكم قضائي صدر بحقه في وقت سابق أثناء إقامته في ألمانيا.

كان نافالني قضى نحو خمسة شهور للتعافي من محاولة لتسميمه بمادة نوفيتشوك.

ويتهم جهاز تنفيذ الأحكام الروسي نافالني بمخالفة قواعد إخلاء السبيل المشروط أثناء تلك الفترة التي قضاها في ألمانيا، وستبت محكمة في جلسة محدد لها بعد غد الثلاثاء فيما إذا كان حكم السجن مع إيقاف التنفيذ الصادر سابقا بحق نافالني سيتحول إلى سجن حقيقي.