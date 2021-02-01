غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

تبدأ القناة الفضائية المصرية، غدًا الاثنين أول فبراير العمل بالخريطة البرامجية الجديدة وبها العديد من البرامج الجديدة التي أقرتها نائلة فاروق رئيس قطاع التليفزيون، بعد عرض سعيد جميل رئيس الفضائية الخطة بشكلها الجديد.

وتضم الخريطة الجديدة، البرنامج الرياضي "الملعب" ويعرض يوميًا من السبت إلى الأربعاء وبرنامج الطبخ "بالهنا" والبرنامج الديني "نور في قلبي" مع باقة من علماء الأزهر والأوقاف وبرنامج المنوعات "شارع الفن"، وبرنامج الغناء "السميعة والموسيقار حلمي بكر" وبرنامج الأطفال "أروع القصص" مع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة وبرنامج السياحة "أرض الجمال" وبرنامج التنمية والمشروعات "تحيا مصر".

كما تشمل الخطة الجديدة لقناة الفضائية المصرية التي وافقت عليها نائلة فاروق رئيس التليفزيون البرنامج الاجتماعي "فنجان قهوة" وبرنامج السياحة "أرض السلام" وبرنامج المنوعات "على رأي المثل" وبرنامج "سطور حكايتي" والبرامج الثقافية "السامر ودنيا الثقافة" مع إعادة إطلاق برنامج التوك شو "مباشر من مصر" ليصبح يوميًا طوال أيام الأسبوع وتطوير برنامج "سيدتي".

وعقدت رئيس قطاع التليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام عدة اجتماعات مع رؤساء المحطات وقيادات الإدارات لبحث الاستعداد لخطة شهر رمضان المبارك المقبل، حيث من المنتظر إطلاق مجموعة برامج جديدة مع بداية الشهر الكريم.

واجتمعت رئيس التليفزيون مع عبدالعزيز عمران رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية في الهيئة الوطنية للإعلام، لبحث اعتماد مجموعة أفكار لبرامج يجري العمل على إنتاجها خصيصًا لشهر رمضان ولكن بشكل مختلف يساهم في جذب المشاهدين.

وفي سياق متصل قررت نائلة إنتاج البرامج الجديدة لرمضان بذات الميزانيات الحالية نظرًا لعدم وجود أي سيولة مالية لاعتماد ميزانيات جديدة حيث سيتم استغلال المبالغ الخاصة بالبرامج الملغاة، ووضعها بنود في ميزانيات الأفكار والبرامج الجديدة دون التأثير على حقوق العاملين ومخصصاتهم حيث إن التغيير سيكون في الفكرة وشكل البرامج.

ويأتي كل ذلك بالتزامن مع الاستعانة بالديكورات الجديدة في ستوديو 1 وستوديو 3.