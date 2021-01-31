وزيرة الصحة تكشف موعد تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، البدء فيي تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا، منتصف شهر فبراير المقبل.

ووقالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية "MBC مصر": "بعد تطعيم كبار السن والحالات المزمنة باللقاح، هنفتح الباب للتسجيل لحصول أصحاب الأمراض المزمنة في أي سن، بالتزامن مع القاطنين في الأماكن المغلقة مثل دور الرعاية والمسنين والسجون باعتبار موجودين في أماكن بها تخالط".

وأضافت هالة زايد، أن نسبة الإصابات اليومية بكورونا انخفضت في مصر بمعدل 65%، نظرًا لالتزام المواطنين بارتداء الكمامات، قائلة إن متابعة العزل المنزلي خاصة لكبار السن، الذين تم منحهم أجهزة للأكسجين، ساهم في التحكم في الوباء.​