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البحرين: قطر لا تلتزم بما جاء باتفاقية "العلا" حول البدء بمرحلة جديدة من الاستقرار

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البحرين: قطر لا تلتزم بما جاء باتفاقية "العلا" حول البدء بمرحلة جديدة من الاستقرار البحرين: قطر لا تلتزم بما جاء باتفاقية "العلا" حول البدء بمرحلة جديدة من الاستقرار

مصراوي Masrawy

11:09 م الأحد 31 يناير 2021

المنامة - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، عدم التزام الجانب القطري بما تم التوافق عليه باتفاقية "العلا"، وفي مقدمتها إصلاح الأضرار للبدء بمرحلة جديدة من الاستقرار الإقليمي وصولاً للتكامل الخليجي المنشود.

ونقلت وكالة أنباء البحرين، عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب البحريني المهندس محمد البوعينين، عقب لقاء اللجنة مع وزير الخارجية، قوله إن البحرين ما زالت تقدم حسن النية وملتزمة ببنود اتفاقية "العلا"، بالمملكة العربية باعتبارها تمثل خطوة لمعالجة الملفات العالقة مع قطر، إلا أن الجانب القطري لم يظهر الجدية في تنفيذ التزاماته بعد.

وأشاد البوعينين، خلال اللقاء، بالجهود الدبلوماسية المتميزة التي تبذلها الخارجية، للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية الثنائية بين دول العالم والمنطقة، في إطار معتدل يحترم المبادئ الدولية، سعيًا لرفع مستوى التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة إلى آفاق أرحب، مشيرًا إلى أن "الاجتماع ناقش خطورة البرنامج النووي الإيراني في ظل عودة المفاوضات الدولية بشأن هذا الملف، إذ من الضروري أن تكون دول الخليج طرفاً في أي اتفاق دولي قادم، في ظل وجود تدخل إيراني سافر في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وتهديد الملاحة البحرية، وتطوير للصواريخ البالستية، ودعم الميليشيات الإرهابية المسلحة، وهي أمور لا تقل خطورة عن البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف أن السياسة الخارجية اليوم تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين دول العالم ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية وفق أسس ثابتة، ومبادئ دولية سليمة، خصوصًا مع ما لعبته الوزارة من دور بارز بوضع استراتيجية عززت من دور المملكة في كفالة الحقوق والحريات العامة المدنية والسياسية، إضافة إلى مباشرة الوزارة في إعداد للخطة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي جاءت لتعكس الاهتمام الريادي بحقوق الإنسان وجعلها ضمن الثوابت الوطنية.

وقال البوعينين "إن الاجتماع أكد متانة العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين؛ وهي علاقة تقوم على ثوابت تاريخية وشراكة وثيقة تمتد لأكثر من 120 عاماً"، منوهًا بترحيب مملكة البحرين بتنصيب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، وتطلعها لتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

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